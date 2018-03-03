"Газпром" приступил к расторжению контрактов с "Нафтогазом"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российско-украинский газовый конфликт снова набирает силу. Сегодня "Газпром" объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

"И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сообщил журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

Поводом для расторжения контрактов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Газовые споры

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленное топливо.

Также он снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, но сохранил в силе условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать газ в таких объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Новое решение, которое арбитраж вынес 28 февраля, касалось контракта на транзит газа. Суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 миллиардов долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 миллиарда. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 миллиарда.

Нецелесообразно и невыгодно

В "Газпроме" с последним вердиктом Стокгольмского арбитража не согласились. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, суд принял асимметричное решение, существенно нарушив баланс интересов сторон.

По его словам, арбитраж руководствовался двойными стандартами, когда мотивировал свое решение тем, что на Украине сложилась тяжелая экономическая ситуация.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал Миллер.

Кроме того, "Газпром" отказался возобновить поставки газа на Украину с 1 марта и заявил, что уже вернул полученную от Киева предоплату. Поводом для такого решения в холдинге назвали отсутствие дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении вердикта Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков. Кроме того, Украина заявила, что в стране образовался дефицит газа, и ограничила его потребление.

Мнение адвоката

Решение "Газпрома" имеет полное правовое обоснование, считает специалист по международному праву Мария Ярмуш. Однако, по ее мнению, Украина вряд ли согласится на добровольное расторжение контрактов, поскольку из-за этого она потеряет огромные суммы, которые получает за транзит газа.

"Если в контракте существует арбитражная оговорка по расторжению контракта, тогда наша компания будет обращаться в арбитраж. Есть различные варианты, как выйти из этих партнерских отношений и разорвать все договорные отношения", – сказала она в эфире радио Sputnik

По мнению Ярмуш, процесс может занять от полугода до года.

Она предположила, что европейские страны попытаются использовать свое влияние для давления на арбитров, но это вряд ли поможет Украине сохранить контракты.

"В любом случае, "Газпром" не является благотворительной компанией, которая поддерживает украинскую экономику и которая будет в ущерб себе поставлять на невыгодных условиях газ только для того, чтобы кого-то поддержать. Контракты должны иметь экономическую обоснованность и должны исполняться обеими сторонами. Расторжение договора в любом случае предусмотрено – это гражданское право, прописанное в любом законодательстве. Главное, что желание расторгнуть отношения было озвучено, а реализация – это просто вопрос времени", – сказала Ярмуш.

Он подчеркнула, что это не очередной виток газовой войны, а совершенно обоснованный шаг российской компании, когда партнер действует недобросовестно, оказывает незаконное влияние на арбитров и получает от них необоснованные решения.

"Поэтому в данном случае ждать чего-то другого не приходится. За что боролись, на то и напоролись", – заключила юрист.

Реакция Европы

В Еврокомиссии обострение газового конфликта вызвало опасения как за поставки газа Украине, так и за транзит в Евросоюз. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович призвал Россию и Украину немедленно найти решение.

Он подчеркнул, что Москва и Киев должны подтвердить свою надежность как импортера, так и транзитера в вопросе поставок газа в Евросоюз, а также выразил готовность снова выступить посредником в газовых переговорах.

Эта готовность неудивительна, ведь российский газ занимает 34,7% европейского рынка. "Но самое главное, что потребность в нашем российском газе в Европе растет и будет дальше расти", — заявил в связи с этим Миллер.

На фоне аномальных холодов в Европе "Газпром" с 21 февраля ежедневно сообщает о новых суточных рекордах по экспорту газа в дальнее зарубежье. Так, только 2 марта российский холдинг поставил 713,4 миллиона кубометров. При этом рекордные показатели впервые фиксируются весной, хотя обычно в это время объемы потребления снижаются.