Адвокат: "Газпром" – не благотворительная компания

"Газпром" объявил о расторжении всех контрактов с "Нафтогазом". Как отметила в эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш, это решение имеет полное правовое обоснование.

"Газпром" принял решение расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", – подчеркнул он.

По словам Миллера, "Газпром" не намерен за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

"В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", – добавил он.

"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, отметил Миллер.

В среду, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. "Газпром" не согласился с этим решением.

Позже в компании заявили, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву

Мария Ярмуш отметила, что решение "Газпрома" имеет правовое обоснование.

"Заявление главы "Газпрома" о том, что все контракты с Украиной будут расторгнуты, имеет полное правовое обоснование, поскольку для нашей газовой компании нецелесообразно и экономически невыгодно сотрудничать с Украиной, как по транзиту газа в Европу, так и по поставке украинским потребителям. Есть возможности для расторжения договора: это может быть его непролонгация или расторжение в арбитраже. Это может занять от полугода до года", – сказала Мария Ярмуш.

По ее мнению, украинская сторона вряд ли согласится на добровольное расторжение контрактов с "Газпромом".

"Как мы понимаем, украинские партнеры не захотят расторгать договор, поскольку это им совершенно невыгодно – бюджет Украины потеряет огромные суммы, которые они получали за транзит газа. Поэтому на добровольное расторжение со стороны Украины мы надеяться не можем. Если в контракте существует арбитражная оговорка по расторжению контракта, тогда наша компания будет обращаться в арбитраж. Есть различные варианты, как выйти из этих партнерских отношений и разорвать все договорные отношения", – отметила адвокат.

По ее словам, возможное давление со стороны ЕС на арбитраж не поможет Украине сохранить контракты.

"Думаю, страны ЕС будут лоббировать запрет Стокгольмскому арбитражу расторгать контракты между "Газпромом" и украинской компанией, будут стараться использовать свое влияние и во внесудебных процедурах оказывать давление на арбитров. Но в любом случае, "Газпром" не является благотворительной компанией, которая поддерживает украинскую экономику и которая будет в ущерб себе поставлять на невыгодных условиях газ только для того, чтобы кого-то поддержать. Контракты должны иметь экономическую обоснованность и должны исполняться обеими сторонами. Расторжение договора в любом случае предусмотрено – это гражданское право, прописанное в любом законодательстве. Главное, что желание расторгнуть отношения было озвучено, а реализация – это просто вопрос времени", – сказала Мария Ярмуш.

И в данном случае, по словам адвоката, говорить о начале газовой войны не приходится.

"Это не газовая война. Это совершенно обоснованное действие одного из партнеров, когда другой партнер действует недобросовестно, злоупотребляет правом, предъявляет необоснованные иски, оказывает незаконное влияние на арбитров и получает от них необоснованные решения, которые существенно нарушают права российской компании. Поэтому в данном случае ждать чего-то другого не приходится. За что боролись, на то и напоролись", – заключила Мария Ярмуш.

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