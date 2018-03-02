Сооснователь Uber выпустит собственную криптовалюту

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сооснователь сервиса заказа такси Uber Гаррет Кэмп (Garrett Camp) запустит собственную виртуальную валюту Eco, заявил он в интервью Fortune.

Для осуществления проекта будет создано некоммерческое предприятие Eco Foundation, в которое планируется вложить 10 миллионов долларов. Финансирование будет происходить за счет собственных средств Кэмпа и небольшого числа партнеров. Eco, по словам Кэмпа, будет призвана решить разного рода проблемы, в том числе технического характера, которые существуют в других проектах, таких как Bitcoin и Ethereum.

Кэмп планирует выпустить 1 триллион токенов в течение нескольких лет, причем половина из них придется на первый миллиард пользователей, говорится в интервью. Пятая часть токенов будет зарезервирована для пользователей с верифицированными узлами (в данном случае, исследователей и университетов), а оставшиеся 30% будут разделены равными частями между стратегическими партнерами по всему миру, консультантами и Eco Foundation.

"Мы находимся на этапе проектирования. Мы намеренно еще не написали большую часть кода. Пока мы не начали углубляться в реализацию этой системы, мы хотим привлечь больше экспертов, исследователей и ученых", — также сообщил Кэмп в интервью.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.