Миллер рассказал о ходе строительства "Турецкого потока"

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. "Газпром" проложил более 910 километров морского участка газопровода "Турецкий поток", что составляет 49% его общей протяженности, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью агентству Anadolu.

"Более 910 километров газопровода было проложено на морском участке проекта ("Турецкий поток" — ред.), 49% его морского участка завершено. Газ по первой нитке проекта будет поставляться на турецкий рынок в рамках существующих контрактов", — сказал Миллер.

По его словам, "Турецкий поток" предназначен для удовлетворения растущих потребностей Турции в энергоносителях и обеспечения надежности поставок турецким и европейским партнерам. "Стратегия "Газпрома" также предусматривает сооружение подземных хранилищ природного газа в России и за рубежом, так же как и участие в проектах по обеспечению энергоснабжения, но пока рано говорить о конкретных проектах в Турции", — сказал Миллер.

Он напомнил, что турецкое правительство в январе текущего года дало согласие на строительство второй нитки "Турецкого потока". Все необходимые разрешения для строительства газопровода получены. По словам главы "Газпрома", вторая нитка "Турецкого потока" предназначена для поставок газа в европейские страны.

"Газпром" продолжает консультации с уполномоченными национальными транзитными компаниями и правительственными структурами. На данный момент эти консультации проходят конструктивно, рассматриваются различные варианты развития газотранспортной системы Европы", — сказал Миллер.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.