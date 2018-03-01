МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Газпром" не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Российский холдинг будет защищать свои права всеми законными способами.

Решение арбитража

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в сообщении российской компании.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Ликование Порошенко

Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит.

Решение стокгольмского арбитража радостно восприняли на Украине. Так, президент Петр Порошенко поздравил свою страну с "исторической победой". Об этом говорится на его сайте.

"Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4.6 миллиарда долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году", — заявил он.

По его словам, в бюджет "Нафтогаза" деньги переведут немедленно.

Избирательное решение

Как считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, сумма компенсации может сократиться после апелляции "Газпрома".

"Если смотреть на контракт, то там объему транзита не прописывалось никаких штрафных санкций. Это было как бы некое пожелание, что стороны будут стремиться к тому, чтобы транзит был на уровне 110 миллиардов кубометров в год", – заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в отношении поставок газа на Украину предусматривались штрафные санкции только за отказ от отбора оговоренных объемов.

"Но почему-то арбитраж счел, что прописанные нормы можно уменьшить, а то, что не прописано, следует исполнять неукоснительно", — отметил эксперт.

История спора

Правосудов добавил, что можно было ожидать такого избирательного решения с учетом отношения к России сейчас в Европе.

В конце прошлого года арбитраж Стокгольма вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Он обязал украинскую компанию выплатить около двух миллиардов долларов за уже поставленный газ. Кроме того, решение суда был снижен годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа. Также суд оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров.

Тяжбы российской и украинской газовых компаний начались в июне 2014 года. Тогда стороны предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре того же года "Нафтогаз" попросил пересмотреть контракт на транзит газа и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015-го. Украинский холдинг считал, что его права и обязанности по транзиту нужно передать "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Также "Нафтогаз" захотел изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами.