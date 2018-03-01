МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. России необходимо создание собственных цифровых платформ, совместимых с глобальным информационным пространством, это позволит по-новому организовать производственные процессы и финансовые услуги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения. Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно совместимые с глобальным информационным пространством. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые и биологические услуги. В том числе с использованием технологии распределенного реестра, что очень важно для финансовых транзакций", — сказал Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>