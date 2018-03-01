"Газпром" не возобновит поставки газа на Украину в марте

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

По его словам, холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", — отметил Медведев.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать компенсации убытков.

"Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Поставки на Украину

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предлагал сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Спор о поставках

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок российского газа на Украину. В декабре прошлого года суд вынес вердикт, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.

Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.