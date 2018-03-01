"Газпром" не возобновит поставки газа на Украину в марте

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", — отметил Медведев.
Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать компенсации убытков.
"Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Поставки на Украину
Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предлагал сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.
Спор о поставках
Также арбитраж снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. При этом ценообразование изменили с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.
В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.