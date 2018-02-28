Греф оценил конкуренцию в российском банковском секторе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Конкуренция в банковском секторе РФ не снизилась из-за последних громких санаций, образующиеся в итоге банковские группы составят серьезную конкуренцию Сбербанку, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Сейчас говорят, что конкуренция в банковском секторе снижается. Я не уверен, что это правда, потому что банки, которые были рекапитализированы за последние несколько лет — не могу сказать, что эти банки были для нас конкурентами, мы их не рассматривали как конкурентов. Сейчас новые банковские группы, в том числе две группы, которые появились, для нас составят конкуренцию, конкуренция будет достаточно высокой", — сказал Греф в ходе телефонной конференции с аналитиками по итогам результатов по МСФО.
По его мнению, такая конкуренция окажет давление на маржу Сбербанка. "Сделает так, что мы будем чувствовать конкурентов во всех областях нашего бизнеса. Я думаю, что это положительное изменение для сектора, и это будет большой вызов для банков", — считает глава крупнейшего российского банка.
А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", функции временной администрации возложены на ФКБС. Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился лицензии.