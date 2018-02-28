Аксаков прокомментировал идею платежей через мессенджеры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Платежи через мессенджеры являются возможным вариантом развития национальной платежной системы, однако этот вопрос необходимо детально изучить, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов сообщил в интервью РИА Новости, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в РФ, идея обсуждается на различных уровнях. В частности дискуссии на этот счет ведутся в Банке России, в ассоциации "Финтех", а эксперты склоняются к тому, что карта "Мир" не должна быть единственным средством национальной платежной системы.

"Допускаю, что платежи через мессенджеры — это возможный вариант развития национальной платежной системы. Но пока мы к этому не подошли вплотную, по крайней мере, на государственном уровне, вопрос изучается. И если это действительно является перспективным и безопасным, то возможно это будет реализовано. Но говорить о том, что сегодня это будет сделано, не готов. Однако технологии развиваются и вполне возможно, что в дальнейшем система платежей через мессенджеры может быть использована", — сказал Аксаков агентству, комментируя это сообщение.

"Пока вопрос изучается, идет обсуждение, но никаких конкретных решений не принято", — отметил он. При этом, по словам Аксакова, Банк России сейчас мессенджерами "точно не занимается". "ЦБ совместно с "Финтехом" и несколькими банками занимается системой мгновенных платежей, позволяющей проводить платежи напрямую от гражданина к гражданину. В ближайшее время эта система будет запущена", — сообщил депутат.

"Вопрос о проведении платежей через мессенджеры в РФ в кулуарах обсуждается, но так, чтобы ставить вопрос о создании такой системы государственной никто, по крайней мере, так задачи не ставит", — сказал Аксаков, отвечая на вопрос о том, будет ли использован специальный государственный мессенджер или проект может быть реализован на базе частного мессенджера. "Знаю, что (Павел) Дуров через Telegram хочет организовать такую систему, используя технологию блокчейн", — добавил он.