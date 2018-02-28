В правительстве рассказали о рисках обмена криптовалют на реальные деньги

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Конвертация криптовалют в реальные деньги вызовет тяжелейшие экономические и социальные последствия для России, полагает первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов.

"Мне кажется, что мир криптовалют ждет период стабилизации после бурного неконтролируемого роста", — сказал Акимов в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство поступило верно, заняв "сдержанную позицию" и не позволив сделать из российской экономики "глобальную "песочницу" по отмыванию преступных средств".

"Все прекрасно понимают, что если мы разрешим конвертацию криптовалют в фиатные (обычные. — Прим. ред.) деньги, то это будет иметь тяжелейшие последствия для всей социально-экономической системы. Вместе с тем в сфере финансирования стартапов выпуск токенов, цифровых облигаций вполне применим и эффективен", — отметил собеседник агентства.

Акимов добавил, что в этом году появится правовая основа для обращения криптовалют в России. "Там есть развилки, и мы их пройдем с участием экспертов", — сказал он.

Законопроект Минфина

В январе Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который дает определение криптовалюты и устанавливает порядок совершения сделок с ней. При этом использования криптовалют как средства платежа документ не предполагает.

Центробанк допустил обмен на реальные деньги только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против такого обмена для криптовалют. Регулятор аргументировал это тем, что даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.

Минкомсвязь опубликовала проект документа об аккредитации компаний — организаторов ICO с ограничительным сроком в пять лет и на добровольной основе. Компании будут отбирать по нескольким критериям: регистрация в России, уставный капитал не менее ста миллионов рублей, лицензия на разработку, производство и распространение токенов и наличие специального счета в банке для операций со средствами, полученными от продажи токенов.

Читайте полный текст интервью с Максимом Акимовым на сайте Ria.ru >>