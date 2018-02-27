В Петербурге отменили решение о блокировке сайтов с информацией о биткоине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник отменил решение суда первой инстанции о блокировке ряда интернет-сайтов, на которых размещена информация о криптовалюте биткоин (bitcoin), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Решение о блокировке было вынесено 16 мая прошлого года Октябрьским районным судом Петербурга. Во вторник горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на это решение и отменил его.

"Дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда", — говорится в сообщении.

Как следует из опубликованного на сайте суда первой инстанции решения по этому делу, в суд обратилась петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, действуя в защиту интересов неопределённого круга лиц и Российской Федерации. Заинтересованным лицом выступало региональное управление Роскомнадзора.

"Криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации. Свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности", — говорилось в решении суда первой инстанции.