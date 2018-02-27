Для развития инфраструктуры недостаточно увеличения госдолга, считает Шохин

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин считает, что только лишь увеличения госдолга РФ для реализации инфраструктурных проектов недостаточно, необходимо сохранение регуляторных и налоговых условий на весь период реализации инвестпроектов.

В середине февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам предоставить ему согласованные предложения по инфраструктурной ипотеке.

В феврале СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти обсуждают увеличение госдолга на 15 триллионов рублей для финансирования инфраструктуры в течение следующего политического цикла. СМИ отмечали, что средства планируется направить на развитие агломераций, строительство автомобильных и железных дорог.

"Здесь важно, чтобы не было того, что мы просто наращиваем долг, осуществляем эмиссию на дополнительные два-три триллиона, как некоторые предлагают, и за счет этого реализуем проекты государственных инвестиций. Нужно создавать условия для частных инвестиций для того, чтобы ресурсы компаний, ресурсы банков — в банках сосредоточена большая ликвидность — чтобы им было, куда вкладываться. Для этого проекта должны быть внятными, прозрачными механизмы обеспечения возврата капитала, и одним из этих механизмов может быть участие государства в этих проектах", — сказал Шохин РИА Новости.

"В данном случае для бизнеса важно, что одной из форм, стимулирующих его участие в длинный проектах и гарантирующих возвратность капитала, является сохранение условий ведения бизнеса на весь период реализации проекта. Это так называемая "дедушкина оговорка". "Дедушкина оговорка" в законодательстве присутствует, в том числе, в законе о промышленной политике применительно к специальным инвестиционным контрактам", — добавил глава РСПП.

По его словам, бизнесу нужны гарантии того, что налоговые и регуляторные условия на весь период проекта не изменятся.

"Бизнесу не только и не столько нужны преференции, сколько гарантии того, что на период реализации инфраструктурного проекта не будут повышены налоги, не будут увеличены различные неналоговые платежи и так далее. Сохранение неизменными регуляторных и налоговых условий на весь период реализации проекта является главным аргументом для многих инвесторов идти в эти проекты", — сказал Шохин.

Инфраструктурные проекты, по мнению Шохина, не могут быть такими же прибыльными, как коммерческие. Именно по этой причине бизнес пойдет в эти проекты только при определенном участии государства.