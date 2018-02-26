В Совфеде ожидают сокращения числа банков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации ожидает дальнейшего сокращения числа банков в РФ из-за снижения доходности бизнеса в этой сфере.

"В ближайшие годы рынок могут продолжать покидать банки, так как небольшая маржинальность банковского бизнеса в условиях низкой инфляции не окупает их операционные издержки", — говорится в решении по итогам заседания совета.

В документе отмечается, что существует высокий риск долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях — порядка 4-4,2%.

Кроме того, наблюдается значительное падение доли кредитования небольших частных банков. "Их доля в кредитовании снизилась с 20,4% на конец 2012 года до 8,5% к концу 2017 года", — отмечается в сообщении.

В рекомендациях правительству РФ содержится предложение рассмотреть вопрос о снижении требования к кредитному рейтингу банков, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах.

Центробанку предлагается обеспечить создание общей, доступной всем участникам рынка инфраструктуры, включая формирование на базе Банка России единого реестра кредитных досье юрлиц, создание единой платформы для финансовых сделок, в рамках которой может осуществляться ведение единого реестра вкладов физлиц.

Банку России также предлагается проинформировать участников рынка о подходах ЦБ в части упрощения регулирования банков с базовой лицензией и о процедуре получение базовой лицензии.