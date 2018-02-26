В Совфеде ожидают сокращения числа банков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации ожидает дальнейшего сокращения числа банков в РФ из-за снижения доходности бизнеса в этой сфере.
В документе отмечается, что существует высокий риск долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях — порядка 4-4,2%.
Кроме того, наблюдается значительное падение доли кредитования небольших частных банков. "Их доля в кредитовании снизилась с 20,4% на конец 2012 года до 8,5% к концу 2017 года", — отмечается в сообщении.
Центробанку предлагается обеспечить создание общей, доступной всем участникам рынка инфраструктуры, включая формирование на базе Банка России единого реестра кредитных досье юрлиц, создание единой платформы для финансовых сделок, в рамках которой может осуществляться ведение единого реестра вкладов физлиц.
Банку России также предлагается проинформировать участников рынка о подходах ЦБ в части упрощения регулирования банков с базовой лицензией и о процедуре получение базовой лицензии.