Матвиенко рассказала, к чему привела чистка банковского сектора

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Чистка банковского сектора РФ, предпринятая Центробанком, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков, многие из которых — государственные, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Центральный банк и финансовые власти должны "внимательно следить за соотношением государственных и частных банков", подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, в результате состояние конкуренции в российской банковской сфере "далеко от идеального". Одним из последствий этого, считает спикер Совфеда, стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.
Матвиенко напомнила, что перед РФ поставлена задача на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, что невозможно, по ее мнению, без эффективной системы кредитования реального сектора.
По ее словам, именно развитие конкуренции может подстегнуть интерес банков к финансированию реального сектора экономики.