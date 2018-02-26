Матвиенко рассказала, к чему привела чистка банковского сектора

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Чистка банковского сектора РФ, предпринятая Центробанком, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков, многие из которых — государственные, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Чистка банковской системы, проводимая регулятором, сегодня привела к концентрации активов в крупнейших банках, большая часть которых — государственные. На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными", — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета.

Центральный банк и финансовые власти должны "внимательно следить за соотношением государственных и частных банков", подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, в результате состояние конкуренции в российской банковской сфере "далеко от идеального". Одним из последствий этого, считает спикер Совфеда, стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.

Матвиенко напомнила, что перед РФ поставлена задача на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, что невозможно, по ее мнению, без эффективной системы кредитования реального сектора.

"К сожалению, пока объем кредитования относительно невелик. Последние три года он фактически топчется на месте — в районе 30 триллионов рублей. Отношение общего объема кредитов к ВВП в России составляет всего 50%. Для сравнения, в Китае и США объем кредитов превышает ВВП более чем в два раза, в Японии — в три раза", — сказал спикер СФ.

По ее словам, именно развитие конкуренции может подстегнуть интерес банков к финансированию реального сектора экономики.