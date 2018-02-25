"Газпром" четвертый день бьет рекорды по экспорту газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Текущая неделя для "Газпрома" стала рекордной, компания 24 февраля четвертый день подряд побила абсолютный максимум по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье, поставив 655,2 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании.

"Эта неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за последние четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд — 655,2 миллиона кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, — 2,4 миллиона кубометров", — сообщила компания.

"При этом новый рекорд был установлен в субботу — в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю", — подчеркнул "Газпром".

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиардов кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.