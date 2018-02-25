Spiegel пугает немцев "потерями" от "Северного потока – 2"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Немецкие потребители могут понести дополнительные потери из-за строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные документы.
Издание также напоминает, что некоторые восточноевропейские государства выступают против реализации энергетического проекта. Однако немецкое правительство, как отмечает Der Spiegel, активно его поддерживает.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.