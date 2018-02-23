МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сбербанк к празднику Дня защитника Отечества подготовил статистику по мужскому населению РФ: она свидетельствует, что самый высокий рост доходов мужчин приходится на возраст от 25 до 35 лет, но самую высокую зарплату они получают в 40–45 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего банка РФ.

Самые популярные виды досуга у мужчин – кино, бильярд и боулинг. На цветы любимым больше всего тратят мужчины в Курганской области и Чеченской республике. А женщины чаще всего дарят мужчинам к 23 февраля одежду, ювелирные изделия, часы, товары для туризма, хобби и игры.

Самые популярные мужские имена в России — Александр, Сергей, Владимир, Алексей и Николай. Наибольшее число мужчин-клиентов Сбербанка в возрасте от 30 до 40 лет (более 21%).

"Самую высокую зарплату мужчины получают в возрасте 40–45 лет, в среднем по стране – 38 тысяч рублей. Основной рост доходов мужчин приходится на возраст от 25 до 35 лет – в это время мужчины увеличивают свой доход в среднем на 20%. В дальнейшем заплата растет меньшими темпами, а после 55 лет постепенно начинает снижаться", — сообщили в Сбербанке.

Больше всего зарабатывают мужчины в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей, в Москве — 53 тысячи рублей, в Магаданской области — 50,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 44,9 тысячи рублей и в Камчатском крае — 44,6 тысячи рублей.

В России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов, или больше половины населения страны. За рубежом услугами банка пользуются около 11 миллионов человек.

Мужские траты



Основная доля расходов мужчин в России, по данным Сбербанка, приходится на продукты — 28% от всех расходов; обслуживание автомобилей, товары для дома и ремонта — 11–13%.

Меньше всего мужчины тратят на медицинские услуги и красоту — всего 2–3 % от общих расходов (в среднем по стране – около 5 тысяч рублей в год на человека).

Что касается региональных особенностей, то на цветы больше всего тратят мужчины в Курганской области и Чечне (5–6 тысяч в год на человека). Больше всего ювелирных изделий дарят в Дагестане и также в Чечне (19–25 тысяч рублей в год на человека).

На обслуживание автомобилей больше всего тратят в Воронежской, Костромской и Липецкой областях — 13% всех трат, проанализировал Сбербанк.

В категории "бары и рестораны" больше всего мужчины тратят в Санкт-Петербурге и Псковской области (6% трат), на "красоту и здоровье" – в Ингушетии, Калмыкии и Чувашии (около 7%), на "отдых и развлечения" – в Чувашской республике и Калининградской области (13% расходов), на "путешествия и транспорт" – в Калининградской и Кемеровской областях и в Чувашии (19–20% расходов).

Хобби и женщины



Самые популярные виды досуга среди мужчин, по данным Сбербанка, – кино, бильярд и боулинг: по этим категориям они в среднем проводят по 23 транзакции в год на человека.

При этом боулинг-клубы популярнее всего в Смоленске, кинотеатры – в Красноярском крае, бильярд-клубы — в Иркутской области. Велосипеды и принадлежности для них чаще всего покупают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а книги – в Москве и Новосибирской области. В театры мужчины чаще ходят в Ленинградской и Липецкой областях.

Расходы женщин в предпраздничные и праздничный дни 20–23 февраля, по данным Сбербанка, выросли на 33%. Самый значительный рост трат наблюдается среди женщин в возрасте от 18 до 25 лет, от 35 до 40 и от 50 до 55 лет: в эти дни они тратят в среднем почти на 45% больше, чем обычно.

Самым популярным подарком является мужская одежда: по данным Сбербанка, траты на нее в предпраздничные и праздничные дни подскакивают на 199%. Расходы на ювелирные изделия и часы возрастают на 77%, на товары для туризма – на 72%, на игры и товары для хобби – на 68%.