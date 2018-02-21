В 2017 году товарооборот между Россией и Нидерландами вырос на 30%

КАЛИНИНГРАД, 21 фев — РИА Новости. Товарооборот между Нидерландами и Россией вырос в 2017 году на 30%, сказала журналистам в среду в Калининграде посол Королевства Нидерланды в Российской Федерации Рене Джонс-Бос.

"Нидерланды имеют крепкие партнерские отношения с Россией, мы третий торговый партнер РФ и второй по величине инвестор в российскую экономику. Что касается товарооборота, то статистика такова, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на 30%. Экономические связи между нашими странами разворачиваются хорошо, особенно в тех отраслях, которые не были затронуты санкциями", — сказала посол.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между РФ и Нидерландами в 2016 году составил 32,3 миллиарда долларов, он уменьшился на 26,55% по сравнению с 2015 годом.