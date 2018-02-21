Санкции сорвали контракты России на три миллиарда долларов, заявил Госдеп

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Госдепартаменте посчитали убытки российского оборонно-промышленного комплекса от американских санкций
По словам представителя ведомства Хизер Науэрт, Россия потеряла три миллиарда долларов от ограничений в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Представитель Госдепа отметила, что всем американским дипмиссиям рекомендовали прекратить деловые контакты с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.
"Цифры взяты с потолка"
Заявление Науэрт уже прокомментировали российские эксперты. Так, кандидат исторических наук, американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik отметил, что хоть США и пытаются сорвать контракты на поставку российских вооружений, значительную их часть все равно реализовали.
"ВПК — это все-таки не просто финансы, а в первую очередь политика. Три миллиарда — это небольшая сумма, примерно один контракт с какой-то среднестатистической страной", — подчеркнул эксперт.
"Якобы, испугавшись попасть под санкции США, там отказываются от сделки по С-400", — сказал Галстян.
По его словам, Турция, несмотря на то, что эти санкции и ее касаются, приобрела комплексы С-400; Филиппины также закупают оружие у России. Галстян напомнил, что за прошлый год положительный торговый баланс составил около 14 миллиардов долларов.
"Так или иначе, американцы выборочно вводят ограничения против тех стран, которые закупают российское вооружение. В отношении Турции пока не говорят об ограничениях. Но эта политика носит выжидательный характер", — заключил Галстян.
"Во-первых, эти цифры взяты с потолка, во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям ", — сказал Коротченко.
По его словам, контракты готовятся на протяжении длительного времени, поэтому говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с Россией, можно только в теории.
Он напомнил о двух недавних контрактах на поставку авиационной техники: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и 11 истребителей Су-35 — для Индонезии.
Кроме того, по словам Коротченко, Россия в последнее время подписала целый ряд других оружейных сделок, "которые не раскрываются по понятным соображениям".
Он подчеркнул, что союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у России никогда ничего не закупали.
"В то же время та же Турция, будучи членом НАТО, подтвердила свое желание заключить контракт — фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", — заключил директор Центра анализа мировой торговли оружием.
С Коротченко согласился и депутат Госдумы Юрий Швыткин.
По его словам, никакие санкции не могут переубедить партнеров по продаже оружия.
"Сегодня нет такого, что какая-то страна отказалась (от российского оружия). Они понимают, что, если какая-либо страна уйдёт с рынка покупки нашего оружия, то вернуться будет практически невозможно, потому что эту нишу займут другие страны", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что за российским оружием "гоняются".
"А то, что США очень боятся нашей конкуренции в ОПК, это очевидно", — заключил Швыткин.