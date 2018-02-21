Санкции сорвали контракты России на три миллиарда долларов, заявил Госдеп

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Госдепартаменте посчитали убытки российского оборонно-промышленного комплекса от американских санкций

По словам представителя ведомства Хизер Науэрт, Россия потеряла три миллиарда долларов от ограничений в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", — сказала Науэрт.

Представитель Госдепа отметила, что всем американским дипмиссиям рекомендовали прекратить деловые контакты с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

"Цифры взяты с потолка"

Заявление Науэрт уже прокомментировали российские эксперты. Так, кандидат исторических наук, американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik отметил, что хоть США и пытаются сорвать контракты на поставку российских вооружений, значительную их часть все равно реализовали.

"ВПК — это все-таки не просто финансы, а в первую очередь политика. Три миллиарда — это небольшая сумма, примерно один контракт с какой-то среднестатистической страной", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, речь может идти о Саудовской Аравии.

"Якобы, испугавшись попасть под санкции США, там отказываются от сделки по С-400", — сказал Галстян.

По его словам, Турция, несмотря на то, что эти санкции и ее касаются, приобрела комплексы С-400; Филиппины также закупают оружие у России. Галстян напомнил, что за прошлый год положительный торговый баланс составил около 14 миллиардов долларов.

"Так или иначе, американцы выборочно вводят ограничения против тех стран, которые закупают российское вооружение. В отношении Турции пока не говорят об ограничениях. Но эта политика носит выжидательный характер", — заключил Галстян.

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что заявления Госдепа не соответствует действительности.

"Во-первых, эти цифры взяты с потолка, во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям ", — сказал Коротченко.

По его словам, контракты готовятся на протяжении длительного времени, поэтому говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с Россией, можно только в теории.

Он напомнил о двух недавних контрактах на поставку авиационной техники: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и 11 истребителей Су-35 — для Индонезии.

Кроме того, по словам Коротченко, Россия в последнее время подписала целый ряд других оружейных сделок, "которые не раскрываются по понятным соображениям".

"Те страны, которые проводят суверенную политику, как закупали, так и будут закупать российское оружие", — отметил Коротченко.

Он подчеркнул, что союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у России никогда ничего не закупали.

"В то же время та же Турция, будучи членом НАТО, подтвердила свое желание заключить контракт — фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", — заключил директор Центра анализа мировой торговли оружием.