Соглашения на РИФ-2018 позволят Ульяновской области привлечь 15 млрд рублей

САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Соглашения, заключенные на Российском инвестиционном форуме, позволят Ульяновской области привлечь почти 15 миллиардов рублей инвестиций, сообщает во вторник пресс-служба правительство региона.

"Подписанные на форуме соглашения дают нам возможность привлечь почти 15 миллиардов рублей инвестиций, разместив производства и в Димитровграде, и в Ульяновске, и в Инзе, и в ряде других муниципальных образований", — приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По данным пресс-службы правительства региона, на площадках инвестфорума в Сочи делегация Ульяновской области подписала 11 значимых для экономики региона документов. "Среди них — специальный инвестиционный контракт в области альтернативной энергетики с датской компанией "Вестас", меморандум о создании Димитровградского индустриального парка "Мастер", соглашение о сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности с фондом "Росконгресс", — говорится в сообщении.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.

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