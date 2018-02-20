Суд начал банкротство компании Фирташа, контролирующей "Крымский титан"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении московской компании "Титановые инвестиции", которая контролирует предприятие "Крымский титан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО "Титановые инвестиции" украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Временным управляющим утвержден Василий Кузьменко. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 августа.

Как пояснили представители сторон в суде, задолженность возникла по кредитному договору. Денежные средства были предоставлены украинской компании Ukrainian Chemical Products и "Титановым инвестициям", входившим в одну группу лиц. По словам представителя ВТБ, срок возврата кредита истек еще летом 2016 года, однако созаемщики свои обязательства по возврату не исполнили.

Как заявил представитель "Титановых инвестиций", денег эта компания не получала, они поступили второму созаемщику. Должник просил суд отложить слушания для заключения мирового соглашения. Однако представитель ВТБ заявил, что банк "категорически возражает", никаких переговоров сейчас не ведется. "Все возможные переговоры, которые можно было провести с должником, уже проведены. Возможности мирного урегулирования на данный момент исчерпаны", — сказал представитель банка.

Завод "Крымский титан", управляемый компанией "Титановые инвестиции" украинск, ого олигарха Дмитрия Фирташарасположен в городе Армянск в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в октябре минувшего года поручил информировать его напрямую в случае сокращениях и малейших рисках остановки "Крымского титана", который является градообразующим предприятием Армянска. Аксенов отмечал, что правительство региона будет поддерживать предприятие и гарантированно не допустит его остановки. По его словам, от руководства предприятия требуется сохранение среднего уровня зарплаты и рабочих мест. При этом глава республики поручил сформировать "дорожную карту" по погашению задолженности предприятия за газ.

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