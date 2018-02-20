РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Суд начал банкротство компании Фирташа, контролирующей "Крымский титан"

11:0920.02.2018
(обновлено: 11:11 20.02.2018)
08592
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМолоток судьи. Архивное фотоМолоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении московской компании "Титановые инвестиции", которая контролирует предприятие "Крымский титан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Архивное фото
© AFP 2018 / Samuel Kubani
ВС Австрии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции Фирташа в США

Суд включил задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО "Титановые инвестиции" украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Временным управляющим утвержден Василий Кузьменко. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 августа.

Как пояснили представители сторон в суде, задолженность возникла по кредитному договору. Денежные средства были предоставлены украинской компании Ukrainian Chemical Products и "Титановым инвестициям", входившим в одну группу лиц. По словам представителя ВТБ, срок возврата кредита истек еще летом 2016 года, однако созаемщики свои обязательства по возврату не исполнили.

Как заявил представитель "Титановых инвестиций", денег эта компания не получала, они поступили второму созаемщику. Должник просил суд отложить слушания для заключения мирового соглашения. Однако представитель ВТБ заявил, что банк "категорически возражает", никаких переговоров сейчас не ведется. "Все возможные переговоры, которые можно было провести с должником, уже проведены. Возможности мирного урегулирования на данный момент исчерпаны", — сказал представитель банка.

Завод "Крымский титан", управляемый компанией "Титановые инвестиции" украинск, ого олигарха Дмитрия Фирташарасположен в городе Армянск в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в октябре минувшего года поручил информировать его напрямую в случае сокращениях и малейших рисках остановки "Крымского титана", который является градообразующим предприятием Армянска. Аксенов отмечал, что правительство региона будет поддерживать предприятие и гарантированно не допустит его остановки. По его словам, от руководства предприятия требуется сохранение среднего уровня зарплаты и рабочих мест. При этом глава республики поручил сформировать "дорожную карту" по погашению задолженности предприятия за газ.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена