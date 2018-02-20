Консенсуса по будущим налоговым реформам нет, заявил Трунин

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает с широким кругом экспертов изменения в налоговом законодательстве, которые могут быть приняты после 2018 года, в том числе предложения Минфина о снижении ставок страховых взносов и повышении НДС, но консенсуса пока нет, заявил замминистра финансов России Илья Трунин в интервью РИА Новости.

"Мы обсуждаем разные параметры. Нам кажется по-прежнему, что ставки страховых взносов, налогов на труд достаточно высоки в России, чтобы способствовать высоким темпам экономического роста в России", — сказал он.

Президент РФ весной прошлого года поручил правительству проработать варианты так называемого налогового маневра, предполагающего снижение наиболее обременительных для предприятий прямых налогов и повышение налогов на потребление.

Минфин предложил снизить совокупную ставку страховых взносов в социальные фонды с нынешних 30% до 22%. При этом налоговую нагрузку предлагалось перенести на косвенный налог — НДС, который должен был вырасти с 18% также до 22%. Идею поддержало Минэкономразвития, однако против этих изменений выступил социальный блок правительства.

"Мы обсуждаем, обсуждает широкий круг экспертов, членов правительства, но консенсуса пока нет", — признал замминистра финансов.

"С другой стороны, мы живем достаточно давно с такими ставками. Поэтому, наверное, если это не менять, катастрофы не произойдет", — добавил Трунин.

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