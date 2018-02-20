В ВТБ считают, что технология блокчейн будет популярна в банковском мире

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Технология распределенных реестров в банковском мире будем востребована, считает зампред правления ВТБ Ольга Дергунова.

"Мы верим в технологию распределенных реестров. Мы видим, как эволюционируют стандарты, сколько усилий банковское сообщество во всем мире тратит на то, чтобы сделать платформу устойчивой, а транзакции более быстрыми", — сообщила РИА Новости Дергунова.

"Мы считаем, что распределенная система реестров в банковском мире будет востребована", — добавила она.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина.

По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.