Роскачество обеспечит соблюдение ГОСТа при изготовлении коньяка

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Продающийся на полках российских магазинов коньяк не весь соответствует ГОСТу, однако его продажа не противоречит закону и сделать пока с этим ничего нельзя, однако Роскачество намерено доработать методику и предложить ее правительству, чтобы устранить этот правовой недочет, рассказал в интервью РИА Новости на Российском инвестиционном форуме глава организации Максим Протасов.

"По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, однако, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала", — рассказал Протасов.

"Есть общая проблема, с которой мы сталкиваемся практически в каждом нашем исследовании, и в каждом же исследовании пытаемся эту проблему исправлять — в России существуют ряд требований к продуктам и процессам их производства, по аналогии с коньяком — чтобы он производился из винограда, но не всегда есть точные методы контроля, например, методики определения, которая достоверно идентифицирует состав коньяка, не аттестована и не имеет юридической силы", — продолжил он.

И, по его словам, "это не коньяк". "То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом, производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства до аттестации методики никто не сможет", — пояснил глава Роскачества.

"По сути — это ГОСТ, который никто не обязан выполнять, так как на данный момент нет поддерживающей методики, которая могла бы наиболее точно определять фальсификат и главное — юридически его доказывать, поэтому мы сейчас инициировали процесс ее создания и аттестации", — сказал Протасов.

"Как отрасль будет называть "неконьяк" — это уже вопрос маркетологов, тех кто будет выпускать, и будут ли это люди покупать, мы сейчас говорим с вами о том, что с потребителем нужно быть честным, это самое главное",- заключил Протасов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.