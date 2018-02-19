Украина запретила поставлять в Россию двигатели для Ан-148

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов.

С таким заявлением выступил замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме. Об этом сообщает "Пятый канал".

Двигатели Д-436 изготавливают на запорожском заводе "Мотор Сич". В России силовые установки монтируют на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

В воскресенье, 11 февраля, Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился в Подмосковье. В Международном авиационном комитете (МАК) считают, что причиной аварии обледенение приемников полного давления, из-за которого разошлись показатели скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.