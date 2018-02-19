В России с июля запустят систему биометрического распознавания личности

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С начала июля "Ростелеком" запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото, заявил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка. Сегодня "Ростелеком" представил ее первую версию.

По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.

В "Ростелекоме" отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.

В дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Внедрение ЕБС

В декабре Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации: документ позволяет банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия.

Распознавание будет вестись с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

Человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет идти по уникальному номеру.

После этого можно работать с банком удаленно, не посещая его офис.