Лавров пояснил, кому нужен "Турецкий поток"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Проект "Турецкого потока" нужен, чтобы повысить возможности для балканских стран получать российский газ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вместе с турками стремимся повысить возможности для балканских стран получать российский газ. У нас уже активно реализуется проект "Турецкий поток". Мы это делаем открыто", — заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА"

Он также выразил готовность "принимать любые решения (по "Турецкому потоку", — ред.) с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран, у Европейского союза".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.