В Германии раскритиковали идею постепенной отмены санкций против России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении России после ввода миротворческого контингента в Донбасс, пишет газета Bild.

Немецкий дипломат на Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею президента России Владимира Путина о вводе "голубых касок" в Донбасс. Он отметил, что с появлением миротворцев в зоне конфликта может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.

По словам представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене нынешнего политического курса России.

"Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом", — приводит издание его слова.

Представительница "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт также раскритиковала предложения главы МИД Германии о постепенном снятии антироссийских санкций.

"Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций", — сказала она, назвав присоединение Крыма к России "аннексией".

Крым вернулся в состав России после проведенного референдума в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал российским регионом. Плебисцит был проведен после государственного переворота на Украине. Киев не признает референдум и называет Крым "временно оккупированной территорией". Однако российские власти многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

ЕС ввел санкции против России в 2014 году на фоне украинского конфликта. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время представители стран — участниц Евросоюза все чаще призывают к отмене ограничений, но европейские политики увязывают этот вопрос с реализацией Минских соглашений. При этом Москва многократно отмечала, что она не является ни стороной этих договоренностей, ни участницей конфликта на востоке Украины.