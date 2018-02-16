В ЦБ рассказали об ущербе от мошенничества с банкоматами

МАГНИТОГОРСК, 16 фев — РИА Новости. Ущерб от действий злоумышленников в отношении банкоматов в 2017 году составил 40 миллионов рублей, а платёжных терминалов — 2 миллиона рублей, говорится в "Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год", подготовленном ФинЦЕРТ Банка России.

"Десять отчитывающихся операторов направили в Банк России информацию о 21 инциденте, связанном с покушением на хищение денежных средств посредством воздействия на банкоматы, ущерб от которых составил 40 миллионов рублей", — говорится в документе ЦБ.

При этом отмечается, что четыре отчитывающихся оператора сообщили о 120 фактах покушения на хищение денежных средств из платежных терминалов. "Ущерб от данного типа атак составил 2 миллиона рублей", — указывает регулятор.

По данным ЦБ, зафиксировано несколько способов воздействия на банкоматы и платёжные терминалы. Речь идёт о таких видах атак как подключение к этим аппаратам технических устройств, позволяющих ими управлять, удалённое управление банкоматом и платежным терминалом, в том числе вследствие заражения вредоносным кодом и физическое воздействие на них (взрыв, взлом и так далее).

Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый способ кражи в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью специальной компьютерной шины. Этот вид хищения называется Black Box. Мошенники сверлят отверстие в определенного вида банкоматах и подключают компьютерную шину, мгновенно выкачивая деньги, пояснял тогда топ-менеджер Сбербанка.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременное их информирование со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях. В настоящее время участниками информобмена являются более 600 финансовых организаций, включая 425 банка.