Костин назвал условия для начала работы ВТБ в сфере криптовалют

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВТБ может заняться работой в сфере криптовалют после появления жесткого регулирования этого рынка, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
По словам Костина, жесткое регулирование отсечет от биткоина большую часть серых денег. "Сейчас все цены растут, все радуются. Когда будет жесткое регулирование как в финансовой сфере, это отсечет от биткоина очень большую часть премиальных денег и других денег серого происхождения. Я думаю, что сама по себе технология может быть интересна, но это абсолютно не устоявшийся еще рынок и во многом там действительно много мошенничества. Кто-то майнит, а кто-то рисует, но в общем-то примерно процесс один", — сообщил он.
"И вдруг появляется абсолютно независимая какая-то валюта, которая ничем не регулируется, вообще никак не учитывается. Там, кстати, не работают правила борьбы с отмыванием денег. И это не может продолжаться долго. Это такая сейчас высоко спекулятивная игрушка, где конечно можно хорошо заработать, но мы хорошо помним, как люди зарабатывали на МММ и на других финансовых пирамидах. Конечно, тут не то же самое, но в любом случае в ближайший год или годы обязательно мы урегулируем жестко процессы этого рынка", — полагает Костин.