Костин назвал условия для начала работы ВТБ в сфере криптовалют

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВТБ может заняться работой в сфере криптовалют после появления жесткого регулирования этого рынка, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Я пока осторожен, я не противник, но и не сторонник этого. Я хочу посмотреть, в какой степени в России законодательно будут сделаны рамки, когда и если это станет частью общего финансового рынка и общей валютной системы, то тогда мы этим, конечно, займемся, и я не думаю, что мы опоздаем сильно", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24"

По словам Костина, жесткое регулирование отсечет от биткоина большую часть серых денег. "Сейчас все цены растут, все радуются. Когда будет жесткое регулирование как в финансовой сфере, это отсечет от биткоина очень большую часть премиальных денег и других денег серого происхождения. Я думаю, что сама по себе технология может быть интересна, но это абсолютно не устоявшийся еще рынок и во многом там действительно много мошенничества. Кто-то майнит, а кто-то рисует, но в общем-то примерно процесс один", — сообщил он.

Он напомнил, что недавно глава МВФ Кристин Лагард заявила, что биткоин обязательно должен попасть под регулирование. "Понимаете, вот после финансового кризиса особенно, 2007-2009 годов, весь мир занимался только тем, что пытался отрегулировать финансовые рынки. И "Большая двадцатка" работала, и Базель III родился, и вообще сегодня большое международное сотрудничество", — рассказал он.

"И вдруг появляется абсолютно независимая какая-то валюта, которая ничем не регулируется, вообще никак не учитывается. Там, кстати, не работают правила борьбы с отмыванием денег. И это не может продолжаться долго. Это такая сейчас высоко спекулятивная игрушка, где конечно можно хорошо заработать, но мы хорошо помним, как люди зарабатывали на МММ и на других финансовых пирамидах. Конечно, тут не то же самое, но в любом случае в ближайший год или годы обязательно мы урегулируем жестко процессы этого рынка", — полагает Костин.