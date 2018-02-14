Новак обсудил с королем Саудовской Аравии взаимодействие на рынке нефти

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече российской делегации с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом в среду были обсуждены кооперация на рынке нефти и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

"Мы сегодня имели честь быть принятыми королем Саудовской Аравии. Мы обсудили развитие отношений между РФ и королевством Саудовская Аравия, развитие торгово-экономического сотрудничества, совместное наше взаимодействие в рамках кооперации на рынках нефти, ну и, конечно, сотрудничество в других отраслях, не только в энергетике, но и в промышленности, сельском хозяйстве", — сказал Новак.

"Мы получили хороший серьезный импульс, который дает нам основания для дальнейшего развития отношений между нашими народами, нашими компаниями, экономиками", — сказал он.

Во встрече российской делегации с королем Саудовской Аравии принял участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщили в РФПИ. На встрече обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией, а также реализация конкретных проектов между РФПИ, суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и государственной нефтяной компанией Saudi Aramco.