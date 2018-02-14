Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетике

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и совместное заявление в энергоклиматической сфере, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Документы были подписаны в рамках второго заседания российско-саудовской рабочей группы по энергетике.

Меморандум о взаимопонимании в энергетике подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Совместное заявление в энергоклиматической сфере было подписано между Минэнерго РФ, Росгидрометом и министерством энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

В среду глава Минэнерго РФ Новак также провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Подробности встречи не раскрываются.

Во встрече принял участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщили в РФПИ. На встрече обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией, а также реализация конкретных проектов между РФПИ, суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и государственной нефтяной компанией Saudi Aramco.