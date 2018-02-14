Вечер для двоих, или Что российские банки знают о тратах ко Дню влюбленных

15:3014.02.2018
(обновлено: 15:32 14.02.2018)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские банки рассказали о предпочтениях клиентов ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. По данным банка "Русский стандарт", который входит в топ-3 по величине эквайринговой сети в РФ, большинство россиян предпочитают проводить романтический ужин дома, заранее закупившись в супермаркете.
Банк "Русский стандарт" исследовал покупательскую активность влюбленных, выпустив исследование о динамике операций, совершенных по банковским картам в своей эквайринговой сети накануне и на протяжении Дня влюбленных, а ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения клиентов в зависимости от их семейного положения. По данным ВТБ, доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.
"Русским стандартом" проанализированы траты по картам россиян. Исследование затрагивает февральские операции последних нескольких лет, а в качестве примера взяты операции 2017 года.
"Больше всего трат по банковским картам в эти дни пришлось на сегмент "рестораны", это первая строчка рейтинга. Причем, судя по размеру среднего чека (413 рублей) речь идет о кофейнях или ресторанах формата фастфуд. Рост количества операций в данном сегменте 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 8%, при этом средний чек упал на 1%" — говорится в исследовании "Русского стандарта".
На втором месте по количеству трат 13 и 14 февраля, по их данным — традиционный "ритейл". Здесь выделяется категория "супермаркеты" со средним чеком 1646 рублей. "Популярность этого сегмента свидетельствует о том, что большинство россиян все-таки предпочитают проводить романтические праздники дома, заранее подготовившись к ним в супермаркете", — говорится в исследовании.
Перекрасьте стены (или одну стену)
Несмотря на то, что теплые цвета традиционно считаются наиболее романтичными, многие находят глубокие и темные цвета более интимными. Главный цвет 2018 года – ультрафиолет – оказался по душе 74% респондентам опроса на Houzz.
Так что, если у вас решительный настрой и вам хочется создать атмосферу эдакой "будуарности", выберите для фона глубокий и "пыльный" фиолетовый, синий или соблазнительный вишневый.
Добавьте ароматы-афродизиаки
Позаботьтесь и о романтических ароматах в доме: свечи с запахом ягод, корицы, ненавязчивой ванили или ароматические масла розы, бергамота, жасмина помогут создать нужную атмосферу.
Но и обычные свечи без запаха создадут романтический настрой. Кстати, 38% опрошенных на Houzz респондентов, предпочитают эфирные масла другим благовониям. Если вы из их числа, то капните на подушку пару капель иланг-иланга или ладана.
Расставьте живые цветы
Не забудьте добавить для атмосферы романтического праздника распускающиеся цветы.
Необязательно расставлять по дому срезанные цветы в вазах. На пару недель с 14-го февраля и до конца месяца хватит роскошного цветения амариллиса или гиппеаструма.
Осторожней с гиацинтами и нарциссами, которых так много в продаже, – их аромат настолько сильный, что ночью может вызвать головную боль.
Сделайте стену из фотографий
Около половины пользователей Houzz в ходе опроса на сайте признались, что хранят свадебные фотографии в гостинной. Так что, если вы уже давно вместе, распечатайте совместные фотографии и повесьте их в рамках на стену.
Если не хочется возиться с рамками и дрелью, то создавайте традицию – купите полароид и вешайте совместные фотографии с этого вечера на холодильник или на дверцу шкафа. Ну а когда их снять или заменить, решайте сами.
Откажитесь от верхнего света
Главный редактор Houzz Елена Амбросимова советует на один день отдать предпочтение настенному освещению. "Мы видим, что пользователи Houzz часто используют приглушенный свет для создания более расслабленной и интимной атмосферы в спальне или гостинной", - говорит она.
Если у вас недостаток альтернативных источников света, купите пару напольных или настольных ламп, которые будут мягко освещать комнату.
Палитра предпочтений
Из трат "влюблённых" банк "Русский стандарт" также выделил "магазины сувениров и подарков, книжные магазины, где средний чек составляет 1375 рублей.
"Рост количества операций в целом в ритейле 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 9%, при этом средний чек не изменился. Очень популярны в праздничные дни "развлечения", в этом сегменте перевес на стороне кинотеатров. Средний чек здесь 1402 рубля", — сообщается в исследовании.
Рост количества операций в категории "кинотеатры" по сравнению с другими февральскими днями составил 20%, средний чек упал на 2%. Замыкает пятерку самых популярных среди влюбленных россиян сегмент "салоны красоты", где средний чек 13-14 февраля составил 2389 рублей, что на 3% ниже, чем в другие дни февраля. Популярность данного сегмента среди держателей карт на время празднования Дня всех влюбленных вырастает на 7% по сравнению с другими днями в этом же месяце.
Дополнительно "Русский стандарт" изучил географию трат, которые совершают влюбленные россияне, чтобы сделать подарки своим вторым половинкам. Самыми щедрыми влюбленными оказались жители Новосибирска, Москвы и Твери, в этих городах величина среднего чека покупки, сделанной 13 и 14 февраля в 2017 году, оказалась самой высокой — 1372, 1317 и 1081 рублей соответственно.
При этом, если рассматривать в целом распределение трат по году, то надо отметить, что февраль с долей транзакционной активности в 7% все-таки не самый затратный месяц. "Лидерство удерживает декабрь — за счет приобретения новогодних подарков и подготовки к празднику на этот месяц приходится около 10% безналичных оплат и март (доля 8,5%). В то время как в другие месяцы уровень транзакций остается примерно одинаковым — от 6 до 8%", — заключается в исследовании "Русского стандарта".
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Дела семейные
В преддверии 14 февраля ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих клиентов в зависимости от их семейного положения и пришёл к выводу, что доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.
"Статистика показывает, что клиенты в браке чаще обращаются в финансовые учреждения для оформления банковских продуктов, а также являются наиболее активными их пользователями", — говоримся в пресс-релизе ВТБ.
Более 60% клиентов банка в возрасте от 35 лет уже вступили в брак. Их доход в среднем почти в 1,5 раза выше, чем у холостых пользователей финансовых продуктов того же возраста, констатируют во втором крупнейшем российском банке. "Семейные люди активнее ведут себя на банковском рынке. Они в среднем на 10% чаще оформляют кредиты, имеют больший остаток на счетах, в том числе накопительных, а также открывают вклады в большем объеме. Однако доля валюты на счетах холостых клиентов выше", — отмечает ВТБ.
С точки зрения конкретных банковских продуктов предпочтения холостых и семейных клиентов схожи. Наибольшим спросом пользуется ипотека — 50% от общего числа кредитов, 40% — кредиты наличными, кредитные карты — более 6%. При этом по статистике ВТБ, холостые клиенты почти на 10% чаще оформляют кредит на недвижимость.
Среди холостых клиентов, которые брали кредиты, доля мужчин и женщин одинаковая – по 50%. При этом при вступлении в брак более 60% мужчин предпочитают оформлять кредиты на себя, констатируют в ВТБ.
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