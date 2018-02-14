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Экономика

Вечер для двоих, или Что российские банки знают о тратах ко Дню влюбленных

15:3014.02.2018
(обновлено: 15:32 14.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВлюбленные. Архивное фотоВлюбленные. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские банки рассказали о предпочтениях клиентов ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. По данным банка "Русский стандарт", который входит в топ-3 по величине эквайринговой сети в РФ, большинство россиян предпочитают проводить романтический ужин дома, заранее закупившись в супермаркете.

День Святого Валентина во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
К Дню всех влюбленных. "Ради любви даже Наполеона проспишь..."
Банк "Русский стандарт" исследовал покупательскую активность влюбленных, выпустив исследование о динамике операций, совершенных по банковским картам в своей эквайринговой сети накануне и на протяжении Дня влюбленных, а ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения клиентов в зависимости от их семейного положения. По данным ВТБ, доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.

"Русским стандартом" проанализированы траты по картам россиян. Исследование затрагивает февральские операции последних нескольких лет, а в качестве примера взяты операции 2017 года.

"Больше всего трат по банковским картам в эти дни пришлось на сегмент "рестораны", это первая строчка рейтинга. Причем, судя по размеру среднего чека (413 рублей) речь идет о кофейнях или ресторанах формата фастфуд. Рост количества операций в данном сегменте 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 8%, при этом средний чек упал на 1%" — говорится в исследовании "Русского стандарта".

На втором месте по количеству трат 13 и 14 февраля, по их данным — традиционный "ритейл". Здесь выделяется категория "супермаркеты" со средним чеком 1646 рублей. "Популярность этого сегмента свидетельствует о том, что большинство россиян все-таки предпочитают проводить романтические праздники дома, заранее подготовившись к ним в супермаркете", — говорится в исследовании.

Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Dirty Linen / Houzz.ruПерекрасьте стены (или одну стену)

Несмотря на то, что теплые цвета традиционно считаются наиболее романтичными, многие находят глубокие и темные цвета более интимными. Главный цвет 2018 года – ультрафиолет – оказался по душе 74% респондентам опроса на Houzz. Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Dirty Linen / Houzz.ru
Перекрасьте стены (или одну стену)

Несмотря на то, что теплые цвета традиционно считаются наиболее романтичными, многие находят глубокие и темные цвета более интимными. Главный цвет 2018 года – ультрафиолет – оказался по душе 74% респондентам опроса на Houzz.
© Павел Норицын / Houzz.ruТак что, если у вас решительный настрой и вам хочется создать атмосферу эдакой "будуарности", выберите для фона глубокий и "пыльный" фиолетовый, синий или соблазнительный вишневый.Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Павел Норицын / Houzz.ru
Так что, если у вас решительный настрой и вам хочется создать атмосферу эдакой "будуарности", выберите для фона глубокий и "пыльный" фиолетовый, синий или соблазнительный вишневый.
© Лела Кавтарадзе / Houzz.ruДобавьте ароматы-афродизиаки

Позаботьтесь и о романтических ароматах в доме: свечи с запахом ягод, корицы, ненавязчивой ванили или ароматические масла розы, бергамота, жасмина помогут создать нужную атмосферу. Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Лела Кавтарадзе / Houzz.ru
Добавьте ароматы-афродизиаки

Позаботьтесь и о романтических ароматах в доме: свечи с запахом ягод, корицы, ненавязчивой ванили или ароматические масла розы, бергамота, жасмина помогут создать нужную атмосферу.
© Максим Нода / Houzz.ruНо и обычные свечи без запаха создадут романтический настрой. Кстати, 38% опрошенных на Houzz респондентов, предпочитают эфирные масла другим благовониям. Если вы из их числа, то капните на подушку пару капель иланг-иланга или ладана.Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Максим Нода / Houzz.ru
Но и обычные свечи без запаха создадут романтический настрой. Кстати, 38% опрошенных на Houzz респондентов, предпочитают эфирные масла другим благовониям. Если вы из их числа, то капните на подушку пару капель иланг-иланга или ладана.
© Cozy Houzy / Houzz.ruРасставьте живые цветы

Не забудьте добавить для атмосферы романтического праздника распускающиеся цветы. Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Cozy Houzy / Houzz.ru
Расставьте живые цветы

Не забудьте добавить для атмосферы романтического праздника распускающиеся цветы.
© DA Interiors / Houzz.ruНеобязательно расставлять по дому срезанные цветы в вазах. На пару недель с 14-го февраля и до конца месяца хватит роскошного цветения амариллиса или гиппеаструма.

Осторожней с гиацинтами и нарциссами, которых так много в продаже, – их аромат настолько сильный, что ночью может вызвать головную боль.Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© DA Interiors / Houzz.ru
Необязательно расставлять по дому срезанные цветы в вазах. На пару недель с 14-го февраля и до конца месяца хватит роскошного цветения амариллиса или гиппеаструма.

Осторожней с гиацинтами и нарциссами, которых так много в продаже, – их аромат настолько сильный, что ночью может вызвать головную боль.
© Татьяна Вакуева / Houzz.ruСделайте стену из фотографий

Около половины пользователей Houzz в ходе опроса на сайте признались, что хранят свадебные фотографии в гостинной. Так что, если вы уже давно вместе, распечатайте совместные фотографии и повесьте их в рамках на стену. Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Татьяна Вакуева / Houzz.ru
Сделайте стену из фотографий

Около половины пользователей Houzz в ходе опроса на сайте признались, что хранят свадебные фотографии в гостинной. Так что, если вы уже давно вместе, распечатайте совместные фотографии и повесьте их в рамках на стену.
© Студия дизайна и декора Александры Клямурис / Houzz.ruЕсли не хочется возиться с рамками и дрелью, то создавайте традицию – купите полароид и вешайте совместные фотографии с этого вечера на холодильник или на дверцу шкафа. Ну а когда их снять или заменить, решайте сами.Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Студия дизайна и декора Александры Клямурис / Houzz.ru
Если не хочется возиться с рамками и дрелью, то создавайте традицию – купите полароид и вешайте совместные фотографии с этого вечера на холодильник или на дверцу шкафа. Ну а когда их снять или заменить, решайте сами.
© Buro Brainstoorm / Houzz.ruОткажитесь от верхнего света

Главный редактор Houzz Елена Амбросимова советует на один день отдать предпочтение настенному освещению. "Мы видим, что пользователи Houzz часто используют приглушенный свет для создания более расслабленной и интимной атмосферы в спальне или гостинной", - говорит она. Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Buro Brainstoorm / Houzz.ru
Откажитесь от верхнего света

Главный редактор Houzz Елена Амбросимова советует на один день отдать предпочтение настенному освещению. "Мы видим, что пользователи Houzz часто используют приглушенный свет для создания более расслабленной и интимной атмосферы в спальне или гостинной", - говорит она.
© Buro Brainstoorm / Houzz.ruЕсли у вас недостаток альтернативных источников света, купите пару напольных или настольных ламп, которые будут мягко освещать комнату.Настройся на любовь: 5 способов создать романтическую атмосферу дома
© Buro Brainstoorm / Houzz.ru
Если у вас недостаток альтернативных источников света, купите пару напольных или настольных ламп, которые будут мягко освещать комнату.
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Палитра предпочтений

Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь
Из трат "влюблённых" банк "Русский стандарт" также выделил "магазины сувениров и подарков, книжные магазины, где средний чек составляет 1375 рублей.

"Рост количества операций в целом в ритейле 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 9%, при этом средний чек не изменился. Очень популярны в праздничные дни "развлечения", в этом сегменте перевес на стороне кинотеатров. Средний чек здесь 1402 рубля", — сообщается в исследовании.

Рост количества операций в категории "кинотеатры" по сравнению с другими февральскими днями составил 20%, средний чек упал на 2%. Замыкает пятерку самых популярных среди влюбленных россиян сегмент "салоны красоты", где средний чек 13-14 февраля составил 2389 рублей, что на 3% ниже, чем в другие дни февраля. Популярность данного сегмента среди держателей карт на время празднования Дня всех влюбленных вырастает на 7% по сравнению с другими днями в этом же месяце.

Дополнительно "Русский стандарт" изучил географию трат, которые совершают влюбленные россияне, чтобы сделать подарки своим вторым половинкам. Самыми щедрыми влюбленными оказались жители Новосибирска, Москвы и Твери, в этих городах величина среднего чека покупки, сделанной 13 и 14 февраля в 2017 году, оказалась самой высокой — 1372, 1317 и 1081 рублей соответственно.

При этом, если рассматривать в целом распределение трат по году, то надо отметить, что февраль с долей транзакционной активности в 7% все-таки не самый затратный месяц. "Лидерство удерживает декабрь — за счет приобретения новогодних подарков и подготовки к празднику на этот месяц приходится около 10% безналичных оплат и март (доля 8,5%). В то время как в другие месяцы уровень транзакций остается примерно одинаковым — от 6 до 8%", — заключается в исследовании "Русского стандарта".

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Валентинка XXI века: как юные художники видят любовь?

Дела семейные

Сердце. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
Французский супермаркет предложил одиноким найти пару с помощью корзинок
В преддверии 14 февраля ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих клиентов в зависимости от их семейного положения и пришёл к выводу, что доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.

"Статистика показывает, что клиенты в браке чаще обращаются в финансовые учреждения для оформления банковских продуктов, а также являются наиболее активными их пользователями", — говоримся в пресс-релизе ВТБ.

Более 60% клиентов банка в возрасте от 35 лет уже вступили в брак. Их доход в среднем почти в 1,5 раза выше, чем у холостых пользователей финансовых продуктов того же возраста, констатируют во втором крупнейшем российском банке. "Семейные люди активнее ведут себя на банковском рынке. Они в среднем на 10% чаще оформляют кредиты, имеют больший остаток на счетах, в том числе накопительных, а также открывают вклады в большем объеме. Однако доля валюты на счетах холостых клиентов выше", — отмечает ВТБ.

С точки зрения конкретных банковских продуктов предпочтения холостых и семейных клиентов схожи. Наибольшим спросом пользуется ипотека — 50% от общего числа кредитов, 40% — кредиты наличными, кредитные карты — более 6%. При этом по статистике ВТБ, холостые клиенты почти на 10% чаще оформляют кредит на недвижимость.

Среди холостых клиентов, которые брали кредиты, доля мужчин и женщин одинаковая – по 50%. При этом при вступлении в брак более 60% мужчин предпочитают оформлять кредиты на себя, констатируют в ВТБ.

Нереальная любовь: самые известные кинопары
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История Тоси Кислициной и Ильи Ковригина из "Девчат" доказала, что любовному недугу подвержены и заносчивые передовики производства, особенно когда их вкусно кормят. Роли сыграли Надежда Румянцева и Николай Рыбников.
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За сложными и подчас непредсказуемыми отношениями Кэрри Брэдшоу и Мужчины ее мечты, которых сыграли Сара Джессика Паркер и Крис Нот, вся прекрасная половина человечества следила на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе".
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История Принцессы, которая предпочла Трубадура заманчивым сводам дворца, уже много лет радует музыкой Геннадия Гладкова, стихами Юрия Энтина, озвучкой Эльмиры Жерздевой и Олега Анофриева.
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Даже когда города лежат в руинах, а люди порабощены машинами, любовь остается любовью, доказывает нам история Нео и Тринити, восставших против всесильной Матрицы. Роль Избранного сыграл Киану Ривз, а его подругу-хакера — Керри-Энн Мосс.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоезд Москва — Душанбе, привокзальный ресторан, пара чемоданов дынь и аккордеон - вот вся романтика "Вокзала для двоих", но разве дело в антураже? Роли Платона и Веры в этой трогательной ленте Эльдара Рязанова сыграли Олег Басилашвили и Людмила Гурченко.Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме Вокзал для двоих
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Поезд Москва — Душанбе, привокзальный ресторан, пара чемоданов дынь и аккордеон - вот вся романтика "Вокзала для двоих", но разве дело в антураже? Роли Платона и Веры в этой трогательной ленте Эльдара Рязанова сыграли Олег Басилашвили и Людмила Гурченко.
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© Capital Film (1980)
Весьма темпераментные, но при этом такие смешные отношения убежденного холостяка Элиа и избалованной горожанки Лизы в фильме "Укрощение строптивого" восхитительно сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.
© Silver Screen Partners IV (1990)Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка".Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме Красотка
© Silver Screen Partners IV (1990)
Современную версию классической истории о прекрасной даме, которую из темной башни спасает рыцарь на белом коне, нам рассказали Джулия Робертс и Ричард Гир в фильме "Красотка".
© AP Photo / Michael Caulfield За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.Звезды сериала Друзья Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон. 7 января 2001
© AP Photo / Michael Caulfield
За развитием отношений между самовлюбленной, избалованной "папиной дочкой" и застенчивым профессором палеонтологии можно следить на протяжении 236 серий сериала "Друзья". Пару, прошедшую через свадьбу, развод и рождение дочери сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон.
© РИА Новости / Л. ЛупповПерейти в фотобанкТам, где есть любовь, обязательно случается чудо. Историю юноши-медведя и юной принцессы в экранизации пьесы Евгения Шварца сыграли Евгения Симонова и Александр Абдулов.Евгения Симонова и Александр Абдулов в фильме Обыкновенное чудо, 1978 год
© РИА Новости / Л. Луппов
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Там, где есть любовь, обязательно случается чудо. Историю юноши-медведя и юной принцессы в экранизации пьесы Евгения Шварца сыграли Евгения Симонова и Александр Абдулов.
© Walt Disney Pictures (1989) Сказочную историю Ханса Кристиана Андерсена о дочери морского царя, которая была готова расстаться с жизнью, лишь бы оказаться рядом с любимым человеком, по-своему рассказала студия Диснея в 1989 году. Ариэль в мультфильме озвучила Джоди Бенсон, а Эрика - Кристофер Дэниэл Барнс.Кадр из мультфильма Русалочка
© Walt Disney Pictures (1989)
Сказочную историю Ханса Кристиана Андерсена о дочери морского царя, которая была готова расстаться с жизнью, лишь бы оказаться рядом с любимым человеком, по-своему рассказала студия Диснея в 1989 году. Ариэль в мультфильме озвучила Джоди Бенсон, а Эрика - Кристофер Дэниэл Барнс.
© AP PhotoО любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме "Унесенные ветром" рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме Унесенные ветром. 1939
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О любви и приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта Батлера во времена Гражданской войны в США в фильме "Унесенные ветром" рассказали Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
© Hollywood Digital (1997) В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.Кадр из фильма Пятый элемент
© Hollywood Digital (1997)
В далеком будущем любовь Лилу и Корбена Далласа оказалась единственным средством спасения человечества. Роли в "Пятом элементе" сыграли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
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Встреча юноши и девушки из разных социальных слоев на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс, не могла не обернуться трагической историей любви. Роли в легендарном "Титанике" сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
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© Мосфильм (1979)
История директора предприятия Екатерины и слесаря Георгия Ивановича - лучшая иллюстрация того, что искренность и доброта - идеальная почва для любых отношений. Главные роли в фильме "Москва слезам не верит" сыграли Вера Алентова и Алексей Баталов.
© AP Photo / GirolamoСупруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.Ричард Бертон и Элизабет Тейлор во время прогулки на катере в Италии. 15 июня 1962
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Супруги не только на большом экране, но и в жизни, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон вместе рассказали трагическую историю любви египетской царицы Клеопатры и древнеримского военачальника Марка Антония.
© Lucasfilm Ltd. (1980)Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.Кадр из фильма Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Принцесса Лея Органа, конечно же, не устояла перед обаянием дерзкого контрабандиста Хана Соло, да и бороться с темной стороной силы проще не в одиночку. Роли важнейших фигур альянса повстанцев в "Звездных войнах" сыграли Харрисон Форд и Кэрри Фишер.
© DreamWorks Animation (2004) Отсутствие внешней привлекательности еще не повод, чтобы остаться без второй половинки. Об этом свидетельствует как история любви Шрека и принцессы Фионы, так и роман Осла с могучей Драконихой.Кадр из мультфильма Шрек 2
© DreamWorks Animation (2004)
Отсутствие внешней привлекательности еще не повод, чтобы остаться без второй половинки. Об этом свидетельствует как история любви Шрека и принцессы Фионы, так и роман Осла с могучей Драконихой.
© Televisión Federal (Telefe) (1998) Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.Наталия Орейро и Факундо Арана в сериале Дикий ангел
© Televisión Federal (Telefe) (1998)
Отношения между Милагрос и Иво доказывают, что девушка, выросшая в церковном приюте, вполне может быть парой наследнику состоятельной фамилии. Главные роли в сериале "Дикий ангел" сыграли Наталия Орейро и Факундо Арана.
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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
"Что российские банки знают о тратах"

И чего они не знают о банковской тайне ))))
15:42
14.02.2018
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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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