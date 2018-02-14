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Экономика

Развод по-украински. Почему миссия МВФ в Киеве невыполнима

08:0014.02.2018
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи.Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. К концу этой недели должно выясниться, получит ли Киев новые транши от МВФ. Украине выдвинули ряд требований — в частности, о создании антикоррупционного суда и повышении тарифов на газ для населения. Впрочем, как утверждают эксперты, в Киеве уже и не рассчитывают на финансовую помощь. Почему Украине и МВФ все сложнее находить общий язык — в материале РИА Новости.

Заговор молчания

Миссия МВФ прибыла в Киев 12 февраля для технических консультаций. На основании ее отчета совет директоров фонда примет решение о выделении очередного транша Украине. Или не примет.

Группу экспертов фонда возглавляет Рон ван Руден. Он уже успел встретиться с украинским премьером Владимиром Гройсманом, а также с главой Минфина Александром Данилюком.

Подробности переговоров не разглашаются. Пресс-служба кабмина лишь ограничилась сообщением о том, что "цель работы миссии — обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением программы расширенного финансирования (EFF)".

Не стал раскрывать детали встречи и Данилюк. "Визит группы экспертов МВФ является особенно важным, так как это именно то время, когда мы можем использовать возможность для продвижения Украины в сотрудничестве с фондом и успешного выполнения своих обязательств в рамках программы", — сказал министр.

Украина и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве в марте 2015 года. Согласно документу, Киев в течение четырех лет должен получить кредитов на 17,5 миллиарда долларов.

Однако пока дело ограничилось только четырьмя траншами на 8,7 миллиарда долларов. В пятом транше размером 1,9 миллиарда, который Киев рассчитывал получить до конца 2017 года, МВФ отказал.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве

Прерванная кредитная линия

Программа помощи была заморожена из-за того, что украинская сторона не выполнила ряд условий. В списке основных претензий фонда — задержка с принятием закона об антикоррупционном суде, а также отказ повышать до рыночного уровня цены на газ.

Газовое оборудование в Львовской области. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
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МВФ потребовал от Киева увеличить цены на газ для украинцев

Глава представительства фонда на Украине Йост Люнгман назвал эти условия "выполнимыми", выразив надежду на скорую их реализацию. Однако в Киеве, похоже, придерживаются иной точки зрения и в ближайшие месяцы на новые кредиты МВФ не рассчитывают.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что перевод денег в первом квартале 2018 года маловероятен даже "с технической точки зрения".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко этим не удивлен. В беседе с РИА Новости он отметил, что в Киеве "мода на МВФ закончилась". И действует негласная установка сворачивать сотрудничество с фондом. В последние месяцы так и происходит.

"Вероятность, что в такой обстановке МВФ даст деньги Украине, крайне мала. Ради несчастных двух миллиардов долларов власть не станет жертвовать остатками рейтинга", — подчеркнул Охрименко.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Камни преткновения

США и Евросоюз давно настаивают на скорейшем создании антикоррупционного суда на Украине, связывая с этим дальнейшее предоставление финансовой помощи. Накануне приезда миссии МВФ в Киев президент Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil сообщил, что соответствующий законопроект передан на рассмотрение в Верховную раду. По словам главы украинского государства, в ближайшие месяцы закон примут.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила

Формально претензий по этому вопросу у МВФ вроде быть не должно. Но эксперты не исключают, что в реальности закон об антикоррупционном суде примут только после президентских выборов, которые состоятся в марте 2019 года.

И не факт, что он будет работать, говорит Охрименко. По его словам, документ написан так, что вступает в противоречие с Конституцией. Согласно основному закону, в стране могут действовать только суды общей юрисдикции и арбитражные. Значит, в любой момент может возникнуть вопрос о легитимности новой структуры.

Есть нюансы и с повышением цен на газ для населения. "Окончательная цель — формирование свободного газового рынка. Единая цена для всех видов потребителей ликвидирует пространство для коррупции", — объяснял позицию фонда Люнгман.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич напомнил, что премьер-министру Гройсману примерно полгода удавалось не реагировать на эти призывы. Между тем речь идет о выполнении обязательств самого украинского правительства.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Дефолты по-киевски. Когда Украина признает себя банкротом

В марте 2017 года кабмин утвердил методику расчета тарифов на газ для населения. Предполагалось резкое подорожание топлива. Однако постановление осталось только на бумаге.

Таким образом, еще одно принципиальное условие для возобновления программы финансовой помощи — реализация украинскими властями своих же решений. Но до конца нынешнего отопительного сезона газ для населения точно не подорожает.

Ожидается, что в марте правительство примет новое постановление по тарифам на газ. По словам Марунича, невыполненные обязательства 2017 года будут скорректированы в сторону уменьшения.

"Продолжит ли МВФ сотрудничество с Украиной с учетом всех обстоятельств — вопрос политический", — сказал он.

Но даже в правительстве не до конца уверены в том, можно ли и дальше рассчитывать на финансовую помощь МВФ. Так, руководитель стратегической группы советников при премьер-министре Украины Иван Миклош признал, что Киев уже не успеет получить все транши от фонда до марта 2019 года, когда программа помощи официально завершается.

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