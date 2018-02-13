В ЦБ рассказали, сколько хакеры украли в 2017 году

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев — РИА Новости. Хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
В презентации зампреда ЦБ отмечалось, что сумма хищений составила более 1,156 миллиарда рублей.
"При этом 8 из 11 пострадавших организаций являются участниками информационного обмена с ФинЦЕРТом", — заметил Скобелкин. По его словам, ФинЦЕРТ направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям с указанием конкретных электронным почтовых адресов, с которых поступали письма группы Cobalt.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременное их информирование со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях.