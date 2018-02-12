ФТС и Почта России запустят эксперимент по взиманию таможенных платежей

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Федеральная таможенная служба РФ совместно с Почтой России в этом году запустят эксперимент по автоматизированному взиманию таможенных платежей для трансграничной интернет-торговли, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"В этом году мы с Почтой России запустим эксперимент по автоматизированному взиманию платежей. Товары для физических лиц стоимостью свыше 1000 евро, за которые положено уплачивать таможенные платежи, мы будем отслеживать автоматически. Почта будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими, где покупатель заявил реальную стоимость", — сообщил Давыдов.

Он отметил, что "сейчас стоимость отправления нередко заявляется недостоверно, при разбирательстве теряется время, возникает недовольство у потребителя, получение информации о цене покупки с торговой площадки поможет избежать конфликтов".

"И справедливое, прозрачное и полное взимание платежей будет осуществимо", — добавил собеседник агентства.

При этом Давыдов подчеркнул, что "все это нужно делать в автоматическом режиме, у нас сейчас в день приходит практически миллион посылок, их невозможно обрабатывать вручную".

Давыдов принял участие в первой всемирной конференции по вопросам регулирования трансграничной интернет-торговли, которая прошла в Пекине 9-10 февраля и собрала на своей площадке около 2 тысяч представителей таможенных структур со всего мира.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.