Токийская биржа на открытии упала на три процента

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Котировки на Токийской бирже упали на открытии в пятницу на 700 пунктов под влиянием обрушения американских фондовых индексов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133.

Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.

Это связывают со снижением котировок на бирже в США.

В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%. Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.