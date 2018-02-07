Госдума приняла в первом чтении проект о добыче подземных вод

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает порядок предоставления участков недр федерального значения для добычи подземных вод.

Документ отменяет необходимость проведения госэкспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального значения, при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из состава земель обороны, безопасности и которые предоставляются для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельхозназначения, объем добычи которых составляет не более 100 кубометров в сутки.

Учитывая малый дебет скважин (до 100 кубометров), недропользование на участках недр без соответствующего подсчета запасов подземных вод не окажет существенного влияния на гидрогеологическую среду, считает внесшее законопроект правительство РФ. При этом доля водозаборов до 100 кубометров в сутки, расположенных на участках недр федерального значения, составляет менее 0,1% общего числа таких водозаборов, отмечает кабмин.

В настоящее время плата за проведение такой госэкспертизы, поступающая в доход федерального бюджета, составляет 10 тысяч рублей. При этом затраты из федерального бюджета на подготовку материалов для такой экспертизы значительно превышают плату за ее проведение. Объем средств, затрачиваемых на проектирование и проведение работ по подсчету запасов подземных вод на участке недр, а также последующее представление данных материалов на госэкспертизу составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Недропользователями на участках недр федерального значения, при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из состава земель ведомств обороны и безопасности, являются преимущественно подведомственные учреждения и организации Минобороны и ФСБ, в связи с чем данные работы проводятся за счет средств федерального бюджета. Кроме того, затраты федерального бюджета на организацию экспертизы составляют около 25-30 тысяч рублей.