Госдума приняла в первом чтении проект о добыче подземных вод

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает порядок предоставления участков недр федерального значения для добычи подземных вод.
Учитывая малый дебет скважин (до 100 кубометров), недропользование на участках недр без соответствующего подсчета запасов подземных вод не окажет существенного влияния на гидрогеологическую среду, считает внесшее законопроект правительство РФ. При этом доля водозаборов до 100 кубометров в сутки, расположенных на участках недр федерального значения, составляет менее 0,1% общего числа таких водозаборов, отмечает кабмин.
В настоящее время плата за проведение такой госэкспертизы, поступающая в доход федерального бюджета, составляет 10 тысяч рублей. При этом затраты из федерального бюджета на подготовку материалов для такой экспертизы значительно превышают плату за ее проведение. Объем средств, затрачиваемых на проектирование и проведение работ по подсчету запасов подземных вод на участке недр, а также последующее представление данных материалов на госэкспертизу составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.