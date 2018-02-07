"Нафтогаз" планирует возобновить закупки газа у "Газпрома" в марте

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года, сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража — ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", — цитирует Коболева агентство УНИАН

Коболев в середине января говорил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года. Однако 19 января глава Минэнерго страны Игорь Насалик сообщил, что кабмин Украины, утверждая финплан "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, а руководитель "Нафтогаза" не синхронизировал свое заявление с министерством.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав украинскую компанию закупать российский газ в размере не менее пяти миллиардов кубометров в год. "Нафтогаз" также должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.