Титов назвал имена предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за границей и хотели бы вернуться на родину.

"Могу еще сказать — это люди, которые не только находятся в Великобритании, есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия", — сказал Титов на встрече с иностранными журналистами в Москве, отметив, что всего в списке 17 имен.

При этом бизнес-омбудсмен назвал только 16 предпринимателей. Среди них четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в списке предприниматель из Пензы Алексей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска и три предпринимателя из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, список поступил в Кремль и будет прорабатываться на консультациях с силовиками.

Встреча в Лондоне

На прошлой неделе Титов встретился в Лондоне с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела. Он пообещал помочь им вернуться на родину. Мероприятие прошло в Пушкинском доме в центре британской столицы.

На встречу пришли около 30 человек, среди которых бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.

Бизнес-омбудсмен передал Владимиру Путину письмо со списком предпринимателей, которые живут в Великобритании, но хотят вернуться в Россию.