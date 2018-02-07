В Госдуме призвали ускорить работу над регулированием обращения криптовалют

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума должна ускорить работу над правовым регулированием обращения криптовалют, предусмотрев полноценный инструментарий защиты граждан от кибермошенников, заявила зампред комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Ранее депутат обратилась в Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор с просьбой оценить законность работы российских сайтов по добыче криптовалюты.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата, Центробанк на данный запрос ответил, что "полномочия по блокировке подобных сайтов у него отсутствуют, так же как и законодательные ограничения в отношении обращения криптовалюты на территории РФ". "Роспотребнадзор высказался примерно в таком же ключе: до внесения в российское законодательство специальных норм он бессилен что-либо предпринять для защиты граждан от криптомошенничества, хотя заинтересован в этом и готов активно участвовать в выработке регулирования данной сферы", — сообщили в пресс-службе Костенко, указав при этом, что ответ от Генпрокуратуры пока не поступил.

"Высказанная Банком России и Роспотребнадзором позиция об отсутствии правовых оснований для блокировки сайтов по продаже криптовалюты, уже подтверждает целесообразность скорейшего принятия законопроекта, регулирующего порядок обращения криптовалюты, и определения ее правового статуса", — заявила Костенко агентству.

Как отметила парламентарий, при этом регулятор не должен оставаться в стороне и приступать к решению проблемы только тогда, когда граждане оказались жертвами недобросовестных практик с признаками "финансовых пирамид".

"Действующая нормативная база достаточна для проведения выявления подобных схем введения в заблуждение потребителей финансовых услуг, надзорные органы должны своевременно отреагировать на подобные нарушения и во избежание массового обмана граждан, привлечь к ответственности сомнительные компании, предлагающих вложиться к криптовалюту", — пояснила она.

Также законопроект о цифровых активах должен распространяться не только на инвесторов и предпринимателей, но и на простых граждан, которые на сегодня являются основными пользователями криптовалюты, считает политик.

"В законодательстве о цифровых активах также необходимо определить требования к информации рекламного характера, содержащей предложение "заработать" на криптовалюте, в том числе допускающие возможность досудебной блокировки сайтов, вводящих в заблуждение граждан и содержащих признаки мошеннической деятельности. Указанные положения, позволят своевременно в досудебном порядке пресекать деятельность по незаконному обращению криптовалют и тем самым защитить сбережения граждан нашей страны", — подытожила депутат.