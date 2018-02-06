Рекордное падение: Dow Jones опустился на 1175 пунктов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8 — 4,6 процента на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6 процента, опустившись до 24345,75 пункта, S&P 500 — 4,1 процента, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq — 3,78 процента, до 6967,53 пункта.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

Экономика крепка

Белый дом не увидел в падении биржевых индексов опасности, вновь назвав американскую экономику крепкой.Президент Дональд Трамп "сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими", — говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США считает, что снижение фондовых индексов является обычным колебанием рынка, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах. "Рынки колеблются, но фундаментальные основы нашей экономики очень сильны, и они (рынки — ред.) идут в правильном направлении", — сказал Шах.

Речь о "лопнувшем пузыре" не идет

Обрушение ведущего промышленного индекса США Dow Jones в понедельник до исторического минимума, вероятнее всего, говорит о коррекции рынка, а не о "лопнувшем пузыре", рассказал РИА Новости главный экономист Smith's Research & Gradings и старший ассоциированный эксперт американского института CSIS Скотт МакДоналд.

"Две вещи происходят (на рынке сейчас). Был слишком долгий рост на рынке ценных бумаг. Слишком много позитива, многие вкладывали в акции. И, естественно, это не могло продолжаться вечно. С другой стороны, экономика растет, пробивает прогнозы экспертов. И вот в пятницу мы констатируем уход главы ФРС Джаннет Йеллен, которая была очень осторожна, и приходит новый парень (Джером Пауэлл), при котором будет, возможно, уже не три, а четыре повышения ставки", — сказал собеседник РИА Новости.

Опасность перегретого рынка

Джанет Йеллен, которая в минувшую пятницу отработала последний день на посту главы Федеральной резервной системы, перед уходом предупредила об опасности перегретого рынка, хотя нынешняя ситуация, по ее мнению, к этой черте еще не подошла.

"Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, "пузырем", но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена", — сказала Йеллен в интервью телеканалу PBS. По ее словам, инвесторам нужно "диверсифицировать вложения".

Прогнозируемые потрясения в мировой экономике

Ранеет Saxo Bank в ежегодном обзоре "Шокирующие предсказания" дал прогноз, согласно которому в 2018 году мировую экономику ожидает волна потрясений, в число которых может войти ослабление независимости и контроля американского и японского центробанков, обвал фондового индекса S&P 500, политическая напряженность в Евросоюзе и потеря интереса инвесторов к биткоину.

Одним из главных событий следующего года, по прогнозу Saxo Bank, станет ослабление независимости Федеральной резервной системы США.

"Исторически сложилось, что степень независимости ФРС США определялась потребностями и политиками федерального правительства. В 2018 ожидается ее значительное ослабление, так как Вашингтон планирует ограничить доходы государства перед угрозой обвала рынка долговых обязательств", — говорится в документе.