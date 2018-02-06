Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне действий стран ОПЕК+

МЕХИКО, 6 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне слаженных действий стран ОПЕК+, договорившихся об ограничении добычи.

"Цены на нефтяном рынке вошли в стадию стабилизации", — сказал Мадуро после встречи в Каракасе с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, трансляция велась государственным телевидением страны.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 22 июня в Вене. Как ожидается, на ней страны-участницы сделки могут объявить о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей.

"Хочу предложить официально ОПЕК+ расширить механизмы работы комитета совместного мониторинга на будущие годы", – сообщил Мадуро.

По его мнению, данная ситуация "выгодна всем". "Это выигрыш производителей, это выигрыш потребителей в связи со стабильной ценой, это выигрыш инвесторов", – подчеркнул глава Венесуэлы.