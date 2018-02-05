Госдума ожидает роста заявок бизнеса на новую амнистию капитала

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Госдума ожидает роста заявок от бизнесменов, желающих легализовать капитал в рамках нового этапа амнистии в России, по сравнению с ее первым этапом, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"На пришлой неделе группа депутатов внесла законопроект, касающийся нового этапа налоговой амнистии. По первому этапу более 7 тысяч бизнесменов приняли решение о том, что они готовы пройти процедуру амнистии", — сказал депутат, выступая на форуме "Финансово-банковская система России: новые вызовы и риски" в рамках недели российского бизнеса РСПП.

"Сейчас мы ожидаем большего притока таких лиц, потому что ситуация на зарубежных рынках, как мы видим, не очень благоприятная, и многие понимают, что в этих условиях российский рынок является более интересным и более надёжным с точки зрения защиты прав собственности и бизнеса", — добавил Аксаков.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий. Глава Минфина Антон Силуанов в январе сообщал, что в рамках первой амнистии было подано 7,2 тысячи деклараций.