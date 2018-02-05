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Экономика

AliExpress запустил в России магазин дешевых товаров

15:5105.02.2018
(обновлено: 17:40 05.02.2018)
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© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин. Архивное фотоИнтернет-магазин. Архивное фото
© Fotolia / fotomek

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Китайская торговая площадка AliExpress запустила в России новый интернет-магазин "Лоукостер", который специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей, говорится в сообщении маркетплейса.

Сотрудница Почты России Мария Рубцова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Почты России
Сотрудница "Почты России" станет лицом AliExpress в Китае
На первом этапе "Лоукостер" запустили в мобильном приложении AliExpress, так как основную его аудиторию составят молодые люди в возрасте до 25 лет, которые наиболее активны именно там.

В новом интернет-магазине компании планируют сделать упор не только на цену, но и на наиболее востребованные и популярные товары от продавцов с высоким рейтингом. Сначала в ассортимент отберут более 300 тысяч наименований. Основная же торговая площадка сосредоточится на продуктах из среднего ценового сегмента, а также на более сложном ассортименте.

Упаковка товаров на складе компании Amazon в Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Yates
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"AliExpress в России постепенно отходит от имиджа дискаунтера, мы видим это по нашему среднему чеку и меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары", — приводятся в релизе слова директора по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марка Завадского.

Он добавил, что с появлением магазина дешевых товаров компания "сможет четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall".

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию. В частности, количество отправлений в Россию составляет порядка 400 миллионов в год.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
batin.a
В Tmail. все товары дороже в 3 - 8 раз по сравнению с Алиэкспрес ,так какой идиот будет заказывать в россии ,да + доставка 500 руб.
16:09
05.02.2018
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mirko.bellotti
АКИТ чужие денюжки хорошо научился считать, а вот работать нет. Да и зачем работать, можно занести законодателям и пролоббировать свой интерес.
16:10
05.02.2018
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