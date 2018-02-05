Биткоин опустился ниже восьми тысяч долларов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Курс биткоина опустился ниже восьми тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Это происходит на фоне напряженности на рынке криптовалют.

По данным CoinMarketCap на 12.47 мск, самая популярная в мире криптовалюта дешевела на 10,74% — до 7,98 тысячи долларов. На бирже Bitfinex, сбиткоин снижался в цене на 9,51% — до 7,96 тысячи. По данным портала Coindesk, виртуальная валюта снижалась на 3,46% — до 7,9 тысячи.

Игроки продолжают отыгрывать новости СМИ о том, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи, чтобы украсть криптовалюту.

Кроме того, в пятницу и понедельник JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Lloyds Banking Group запретили покупать виртуальную валюту со своих кредитных карт.

Биткоин потерял уже больше половины капитализации по сравнению с серединой декабря, когда курс превышал 20 тысяч долларов. Сейчас на настроения инвесторов влияют новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в особенности в Южной Корее, Китае и США.