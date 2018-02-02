Курс биткоина рухнул ниже восьми тысяч долларов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин продолжает дешеветь, ее курс упал ниже восьми тысяч долларов впервые с конца ноября, следует из данных торгов.
Виртуальная валюта потеряла уже больше половины капитализации по сравнению с серединой декабря, когда курс превышал 20 тысяч долларов. Сейчас на настроения инвесторов влияют новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в особенности в Южной Корее, Китае и США.
"У биткоина проблемы. Динамика цен показывает, что "медведи" четко контролируют ситуацию на рынке, возможны дальнейшие потери, так как аппетит инвесторов размыт нервозностью на фоне регулирования рынка", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика валютного брокера Forextime Ltd.
Другие криптовалюты
Остальные криптовалюты также обваливаются, причем еще более резко. Ethereum опускался в цене на 32,75%, до 757,98 доллара, Ripple — на 38,06%, до 0,64 доллара, Bitcoin Cash — на 27,5%, до 980 долларов.
Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 310,87 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель достигал 511 миллиардов долларов. Доля биткоина — примерно 34% рынка.