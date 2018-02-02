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Экономика

Курс биткоина рухнул ниже восьми тысяч долларов

16:4602.02.2018
(обновлено: 17:52 02.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин продолжает дешеветь, ее курс упал ниже восьми тысяч долларов впервые с конца ноября, следует из данных торгов.

Стив Возняк. Архивное фото.
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
Сооснователь Apple рассказал, почему продал все биткоины
По данным портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 торговых площадок, к 15:53 мск биткоин падал на 17,65% — до 7,79 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 12,42%, до 8,29 тысячи долларов, на OKEx — на 13,2%, до 8,35 тысячи. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,26%, до 8,12 тысячи долларов.

Виртуальная валюта потеряла уже больше половины капитализации по сравнению с серединой декабря, когда курс превышал 20 тысяч долларов. Сейчас на настроения инвесторов влияют новости об ужесточении регулирования рынка криптовалют по всему миру, в особенности в Южной Корее, Китае и США.

Прохожие в Токио смотрят на экран с биржевыми котировками. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara
Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов
Опасения у трейдеров вызвали также сообщения о краже рекордных 527 миллионов долларов с японской биржи Coincheck в конце января. Кроме того, популярная социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.

"У биткоина проблемы. Динамика цен показывает, что "медведи" четко контролируют ситуацию на рынке, возможны дальнейшие потери, так как аппетит инвесторов размыт нервозностью на фоне регулирования рынка", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика валютного брокера Forextime Ltd.

Другие криптовалюты

Остальные криптовалюты также обваливаются, причем еще более резко. Ethereum опускался в цене на 32,75%, до 757,98 доллара, Ripple — на 38,06%, до 0,64 доллара, Bitcoin Cash — на 27,5%, до 980 долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 310,87 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель достигал 511 миллиардов долларов. Доля биткоина — примерно 34% рынка.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Кар Карыч
А я вот все ждал, когда это случится... люди никогда ничему не учятся...
17:46
02.02.2018
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Сергей СмирновSergey Pechurin
Какие 7-9 тысяч, кого ты здесь хочешь развести?

Реальный курс сейчас 0 долларов за 1 биткойн, все хотят сбросить но никто не покупает. Превышение предложения над спросом в районе 1000:1 в лучшем случае.

То, что биржи показывают курс 8 тысяч - это абсолютно дутые цифры, сделанные на основе последних зарегистрированных транзакций. Прямо сейчас люди и по 5 и по 3 тысячи готовы скидывать, только никто не берёт.
18:03
02.02.2018
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