Анкара ввела налоговые льготы при строительстве "Турецкого потока"

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Правительство Турции ввело налоговые льготы для работ, которые будут выполняться в рамках строительства газопровода "Турецкий поток", соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в официальном издании Resmi Gazete в пятницу.

"Стороны договорились о том, что налоговое обложение не будет касаться деятельности компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей", — говорится в документе.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Инвестиции "Газпрома" в проект в 2017 году составили 92,8 миллиарда рублей. "Газпром" в 2018 году планирует увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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