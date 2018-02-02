Премьер Казахстана о цифровизации экономик стран ЕАЭС: "Поезд еще не ушел"

АЛМА-АТА, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев считает, что у стран Евразийского экономического союза есть шансы не отстать от мировых тенденций в сфере цифровизации экономик.
Говоря о ситуации в Казахстане, Сагинтаев констатировал, что в настоящее время "мы отстаем от того, что от нас хочет получить общество" в области цифровизации.
"Поэтому мы пересматриваем работу, поставили перед собой амбициозную задачу — в ближайшее время до 80% всех госуслуг у нас будет оказываться электронным способом", — отметил он.
В октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.
В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупнейших международных IT-компаний.