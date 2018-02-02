Курс биткоина упал еще на 15 процентов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Биткоин дешевеет в пятницу на 4-14%. По данным торгов, он достиг отметки в девять тысяч долларов.

Портал сообщил CoinMarketCap , что к 07:45 мск самая популярная криптовалюта падала на 14,5% — до 8,69 тысячи долларов, на Bitfinex — 13,82%, до 8,79 тысячи, на OKEx — на 12,8%, до 8,8 тысячи. По данным Coindesk, биткоин дешевел на 4,46% — до 8,65 тысячи долларов.

Резко падение курса происходит на фоне внешних угроз. Так, в среду Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".

Кроме того, правительство Индии заявило о желании полностью запретить использование криптовалют, поскольку считает их незаконными платежными средствами. Глава Минфина Арун Джейтли отметил, что власти хотят активно применять технологию блокчейн для развития цифровой экономики.

Ограничения на рынке затронули и инвесторов в Южной Корее. Со вторника в стране вступили в силу новые правила: теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Другие криптовалюты

Другие цифровые валюты также дешевеют: Ethereum опускался в цене на 16,6% — до 956,8 доллара, Ripple — на 25,42%, до 0,85 доллара, Bitcoin Cash — на 20%, до 1,18 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют составляет сейчас 420,72 миллиарда долларов, причем накануне показатель составлял почти 511 миллиардов. Доля биткоина — примерно 35%.

Как считает аналитик Cypher Capital Ник Керк, большое количество новостей, касающихся регулирования криптовалют, создает панику на рынке.