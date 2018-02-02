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Экономика

Курс биткоина упал еще на 15 процентов

Сюжет:
Динамика курса валют. Февраль 2018 (4)
08:1802.02.2018
(обновлено: 09:36 02.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Биткоин дешевеет в пятницу на 4-14%. По данным торгов, он достиг отметки в девять тысяч долларов.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперты рассказали о причинах падения цены биткоина
Портал сообщил CoinMarketCap, что к 07:45 мск самая популярная криптовалюта падала на 14,5% — до 8,69 тысячи долларов, на Bitfinex — 13,82%, до 8,79 тысячи, на OKEx — на 12,8%, до 8,8 тысячи. По данным Coindesk, биткоин дешевел на 4,46% — до 8,65 тысячи долларов.

Резко падение курса происходит на фоне внешних угроз. Так, в среду Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".

Кроме того, правительство Индии заявило о желании полностью запретить использование криптовалют, поскольку считает их незаконными платежными средствами. Глава Минфина Арун Джейтли отметил, что власти хотят активно применять технологию блокчейн для развития цифровой экономики.

Ограничения на рынке затронули и инвесторов в Южной Корее. Со вторника в стране вступили в силу новые правила: теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Другие криптовалюты

Стив Возняк. Архивное фото.
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
Сооснователь Apple рассказал, почему продал все биткоины
Другие цифровые валюты также дешевеют: Ethereum опускался в цене на 16,6% — до 956,8 доллара, Ripple — на 25,42%, до 0,85 доллара, Bitcoin Cash — на 20%, до 1,18 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют составляет сейчас 420,72 миллиарда долларов, причем накануне показатель составлял почти 511 миллиардов. Доля биткоина — примерно 35%.

Как считает аналитик Cypher Capital Ник Керк, большое количество новостей, касающихся регулирования криптовалют, создает панику на рынке.

"Когда речь идет о рисковых активах, которые падают в цене на 50%, это говорит о том, что снижение будет продолжаться. Печально, что многие участники рынка прогорят, так как они покупают биткоины, надеясь на то, что это лишь временный откат", — приводит агентство Блумберг слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса.
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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Карпинский
Очередной пузырь лопнул. Кто то хорошо погрел руки. МММ это детский лепет посравнении с крипто валютами.
08:55
02.02.2018
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Леночка
и как мне теперь планировать свой день?)))
08:54
02.02.2018
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